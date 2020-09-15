الجوع يقتل أكثر من 50 شخصًا في سجن بالكونغو

مات 52 سجينا جوعا في سجن مدينة بونيا شمال شرق الكونغو هذا العام، وذلك بسبب عدم كفاية التمويل الحكومي وفقا لموقع روسيا اليوم.
وتقول الأمم المتحدة، إن سجون جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أكثر سجون
وتظهر أرقام الأمم المتحدة، أن سجن بونيا يعمل بنحو 500 في المئة من طاقته الاستيعابية.
وقال رئيس بلدية بونيا فرديناند فيمبو: "هذا الوضع يثير القلق فعلا"، مشيرا إلى الدعم المتقطع المقدم الذي تقدمه الحكومة لمواجهة سوء التغذية في السجون.
وقال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي لحكومته هذا الشهر، إنه سيضمن شخصيا بأن لا تخلو السجون في مختلف أنحاء البلاد، من الطعام والدواء.
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