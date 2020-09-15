السودان.. محكمة عمر البشير ومعاونيه تستجيب لطلبين من الدفاع

استجابت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 من معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب الـ30 من يونيو 1989، لطلبين تقدمت بهما هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأوضح القاضي مولانا عصام الدين ردا على طلب هيئة الدفاع بتغيير قاعة المحكمة بسبب افتقارهاللشروط الصحية، أن المحكمة نقلت رأى هيئة الدفاع للسلطة القضائية وأنها تبذل جهودا لإيجاد قاعة بديلة، باعتبار أن الوباء لا يزال موجودًا.
وأكد أن الجلسات المقبلة ربما ستنقل إلى قاعة الصداقة بدلا منقاعة معهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم حيث عقدت جلسة اليوم والجلسات السابقة.
كما استجابت المحكمة للالتماس الذي تقدم به أحد المحامين بالسماح لموكله بالغياب عن جلسات المحكمة لأسباب صحية، وقررت قبول الطلب رغم اعتراض الاتهام عليه وسمحت للمتهم بالغياب عن الجلسات عدا التي يتم استجوابه فيها.
وأرجأت المحكمة طلبين آخرين للجلسة المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل.
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