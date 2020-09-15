دولة أوروبية وحيدة ستحضر توقيع اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

أعلن المتحدث باسم وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو، أن الأخير سيكون الدبلوماسي الوحيد للاتحاد الأوروبي الذي يحضر حفل توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين في واشنطن.

وقال ماتي باكزولاي، لوكالة الأنباء المجرية "إم تي آي": "بناء على دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبصفته الوزير الوحيد في الاتحاد الأوروبي، سيحضر وزير

الخارجية بيتر زيجارتو حفل التوقيع في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء".

وسيتم اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقيتين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية الأولى بين الإمارات وإسرائيل، والثانية بين البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.