بعد غلق 6 أشهر.. جسر الملك فهد بستقبل المسافرين من جديد

استقبل جسر الملك فهد صباح اليوم الثلاثاء المسافرين باتجاه مملكة البحرين من جديد عقب فترة إغلاق استمرت حوالي 6 أشهر، وذلك عقب قرار عودة رحلات الطيران الدولية ومنافذ السفر بشكل جزئي من وإلى المملكة العربية السعودية، وذلك للفئات المستثناه والمسموح لها الدخول إلى المملكة والخروج منها.

وبدأت بوابات جسر الملك فهد السعودي من استقبال مركبات المسافرين منذ الساعة السادسة صباحًا، وسط حالة من الانضباط والانتظام في عبور السيارات، والتي ظهرت في الصور المتداولة للجسر منذ اللحظات الأولى لفتحه، فيما شهد جزء إنهاء الإجراءات للمغادرين من السعودية نسبة إقبال أكبر للمسافرين على خلاف منطقة العودة التي حظيت بأعداد مرور قليلة.

وفي نفس السياق أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أنه سيتم تطبيق المرحلة الجديدة لدفع الرسوم بشكل الكتروني بداية من اليوم الثلاثاء، والتي تشمل خدمات الدفع الآلي "أجهزة نقاط البيع"، دون

الحاجة للدفع النقدي بالتعامل مع الموظفين، لاقته أن التطبيق يشمل السيارات الصغيرة والشاحنات والدراجات النارية.

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وكشفت أن من يحملون بطاقة عضوية يمكنهم الدخول لموقع مؤسسة الجسر وإعادة شحن تلك البطاقات، أو إعادة شحنها من خلال التطبيق الخاص بالجسر، مؤكدة أن مشروع البوابات الجديدة سيكتمل في الربع الأول من 2021، وبالتحديد في مارس، ومن خلاله يتم التعرف على المركبات، وقياس وزن الشاحنات بشكل آلي مباشرة دون الحاجة إلى التوقف.

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يُذكر أن المملكة قد أغلقت منافذها على دول الخليج في منتصف شهر رجب الماضي 1441/ 7 مارس عام 2020 عقب المهلة التي حددتها الحكومة السعودية قبل إغلاق المنافذ مؤقتًا، كإجراء احترازي

لمنع انتقال فيروس، واقتصر القرار حينها على الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت للقادمين من تلك الدول الخليجية "، والبحرين، و"على المنافذ الجوية في كلا من "مطار الملك خالد الدولي بالرياض، و، و".

كما شمل القرارالمنافذ البرية بين السعودية وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، وكذلك في المطارات السابق ذكرها.

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وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، بجانب دخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة، أو زيارة، وذلك وفق لضوابط وإجراءات صحية لمنع تفشي فيروس كورونا".

وتضمن تلك الضوابط، عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يُثبت عدم إصابته بفيروس كورونا، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، ولم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.