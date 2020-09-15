الدفع الإلكتروني .. جسر الملك فهد يتصدر المشهد السعودي

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تريند بعنوان "جسر الملك فهد"، بالتزامن مع تطبيق المرحلة الجديدة لدفع الرسوم إلكترونيًا، وفقًا لبيان المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

العابرون من جسر الملك فهد:

وبحسب صحفية "عكاظ" السعودية، أكدت أن التطبيق يشمل السيارات الصغيرة والشاحنات والدراجات النارية،

حيث بإمكان من يحملون بطاقة عضوية، الدخول لموقع مؤسسة الجسر وإعادة شحن تلك البطاقات، أو إعادة شحنها من خلال التطبيق الخاص بالجسر.

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موعد نهاية مشروع جسر الملك فهد:

أوضحت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن مشروع البوابات الجديدة سيكتمل في الربع

الأول من 2021، وبالتحديد في مارس، إذ يشمل التعرف على المركبات آلياً مباشرة دون الحاجة إلى التوقف، وقياس وزن الشاحنات آليا دون توقف.

شكاوي في أول يوم بجسر الملك فهد:

ويشار إلى أن جسر الملك فهد، قد شهد منذ صباح اليوم، شكاوي المواطنين من اصطفاف العديد من سيارات المسافرين، بالتزامن مع قرار وزارة الداخلية السعودية الأحد السماح لفئات محددة من السعوديين، بالسفر خارج البلاد.