وصول الوفود العربية إلى البيت الأبيض لتوقيع معاهدة السلام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - ستجري اليوم الثلاثاء مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض.

وستتم مراسم التوقيع بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وبدأت الوفود المشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من جهة، و اتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة خرى، في التوافد على البيت الأبيض.

ووصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى البيت الأبيض، على رأس وفد، ليمثل الجانب الإماراتي في التوقيع على معاهدة السلام، حيث كان في استقباله الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي محادثات ثنائية قبل التوقيع على المعاهدة، قال الشيخ عبد الله بن زايد، إن “هذه مجرد رسالة واضحة بضرورة عمل المزيد بين الولايات المتحدة والإمارات”.

من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي بدولة الإمارات، واصفا إياها بـ”البلد العظيم”.

وفيما يتعلق بالموقف الفلسطيني، قال ترامب: “أعتقد أنهم يرون ما يحدث. أعتقد أننا سنرى الفلسطينيين في مرحلة ما لديهم سلام من دون سفك الدماء”.

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الرئيس الأميركي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد

وفي وقت سابق، وصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، الذي جرى بينه وبين الرئيس ترامب اجتماعا ثنائيا، ليشارك في توقيع اتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل.

الرئيس ترامب يستقبل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني

وعقب ذلك وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته إلى البيت الأبيض وكان في استقبالهما ترمب وميلانيا.

وتشهد حديقة البيت الأبيض بواشنطن اتفاقيات سلام جديدة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بعدما كانت شهدت توقيع ثلاث معاهدات سلام بين دول عربية وإسرائيل في العقود الأربعة الماضية.

ويستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حفلا لتوقيع اتفاقيتي السلام بحضور كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية ووفود الإمارات والبحرين وإسرائيل.

ومن المقرر أن يوقع عن الجانبين الإماراتي والبحريني وزيرا خارجية البلدين، الشيخ عبدالله بن زايد وعبد اللطيف الزياني، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.