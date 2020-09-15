بومبيو: العلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة وإسرائيل ستصب في مصلحة كل الأطراف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2020 6:35 مساءً

قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الثلاثاء، خلال حديثه أمام المجلس الأطلسي، أن “دولا أخرى بدأت في توسيع علاقاتها مع إسرائيل والكثير منها ستلتحق بالسلام معها”.

وتابع “إقامة علاقات دبلوماسية بين دول المنطقة وإسرائيل سيصب في مصلحة كل الأطراف”.

وأشار بومبيو إلى أن “الإمارات والبحرين سبقتا غيرهما من الدول في تحديد التوقيت المناسب للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل”.

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وذكر الوزير الاميركي أن “الاتفاقين اللذين سيجري توقيعهما اليوم جاءتا نتيجة عمل استمر عدة سنوات”.

ولفت بومبيو إلى أن “إيران وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان نددتا بالاتفاق”.

ويذكر أنه ستجري اليوم الثلاثاء مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض.

وستتم مراسم التوقيع بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال مسؤول أميركي أنه من المتوقع أن توفد سلطنة عمان ممثلا عنها لحضور توقيع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل .