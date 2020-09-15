كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر السودان.. محكمة عمر البشير ومعاونيه تستجيب لطلبين من الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 من معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب الـ30 من يونيو 1989، لطلبين تقدمت بهما هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأوضح القاضي مولانا عصام الدين ردا على طلب هيئة الدفاع بتغيير قاعة المحكمة بسبب افتقارها للشروط الصحية، أن المحكمة نقلت رأى هيئة الدفاع للسلطة القضائية وأنها تبذل جهودا لإيجاد قاعة بديلة، باعتبار أن الوباء لا يزال موجودا.

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وأكد أن الجلسات المقبلة ربما ستنقل إلى قاعة الصداقة بدلا من قاعة معهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم حيث عقدت جلسة اليوم والجلسات السابقة.

كما استجابت المحكمة للالتماس الذي تقدم به أحد المحامين بالسماح لموكله بالغياب عن جلسات المحكمة لأسباب صحية، وقررت قبول الطلب رغم اعتراض الاتهام عليه وسمحت للمتهم بالغياب عن الجلسات عدا التي يتم استجوابه فيها.

وأرجأت المحكمة طلبين آخرين للجلسة المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل.