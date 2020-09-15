كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "أخذت رشوة من الخليفي".. اعترافات صادمة لـ"جيروم فالك" في محاكمته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في سلسلة من الاعترافات الصادمة، خرج الفرنسى جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ليعترف بتلقيه رشوة من ناصر الخليفى مالك نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ومجموعة قنوات "بى إن سبورتس" القطرية.

اعترف فالك أيضا بنقل ممتلكاته إلى زوجته، والتى تضمنت أصولًا عقارية، وزورقًا، ومجموعة سيارات، ومجوهرات قبل المحاكمة، وذلك وفقا لما أوردته قناة "العربية".

وأضاف الأمين العام السابق للفيفا، أن مناقشته مع الخليفى بشأن حقوق البث للمباريات تضمنت كذلك مشروع شراء فيلا خاصة فى جزيرة ساردينيا الإيطالية، خلال اجتماع عقد فى باريس فى أكتوبر عام 2013، مشيرًا إلى أنه طلب من مالك بى إن سبورتس تمويل شراء الفيلا وهو ما أبدى موافقته عليه.

وحصلت شبكة "بى إن سبورتس" على حقوق البث عقب شهر واحد من الاجتماع الذى جمع خليفى بفالكه، قبل أن تثبت الوثائق حصول الشبكة على حقوق البث دون عطاءات أو منافسة شريفة، مقابل مبلغ قدر بـ 480 مليون دولار.

