كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة السورية: مطار دمشق في الخدمة مطلع الشهر القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقرت الحكومة السورية إعادة تشغيل حركة الطيران عبر مطار دمشق الدولي أمام المسافرين في الأول من الشهر القادم

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في الجلسة الأسبوعية اليوم إن ذلك سيكون وفق الشروط والمعايير التي تضمن السلامة العامة، حسبما أوردت شبكة "رويترز".

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وكانت وزارة النقل السورية أعلنت قبل نحو شهر أن مطار دمشق سيعود إلى العمل جزئيا، وأن الرحلات فيه ستقتصر على "إجلاء الرعايا السوريين من الخارج".

وسبق لوزير الصحة السابق نزار يازجي، أن أعلن عن وجود دراسة لفتح مطار دمشق الدولي، وأشار إلى أن المطار سيزود بمتطلبات مواجهة فيروس كورونا.

وبدأت الحكومة السورية بإجراءات تقييد السفر منذ آذار الماضي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا عندما قررت تعليق السفر والرحلات مع دول الجوار وخاصة الدول التي أعلنت حالة تفش للوباء فيها.