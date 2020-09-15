اخبار العالم

بدء مراسم توقيع اتفاقي السلام الإماراتي الإسرائيلي البحريني (تفاصيل)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء مراسم توقيع اتفاقي السلام الإماراتي الإسرائيلي البحريني (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل الإعلام الدولية اليوم، الثلاثاء، بوصول الوفود المشاركة في التوقيع على اتفاقي السلام الإماراتي الإسرائيلي البحريني إلى البيت الأبيض لحضور مراسم التوقيع.

فيما كان قد وجه البيت الأبيض دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وإعلان السلام بين إسرائيل ومملكة البحرين. 


ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض قبيل مراسم التوقيع.

ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وسيمثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي، فيما يمثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا