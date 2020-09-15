كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بدء مراسم توقيع اتفاقي السلام الإماراتي الإسرائيلي البحريني (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل الإعلام الدولية اليوم، الثلاثاء، بوصول الوفود المشاركة في التوقيع على اتفاقي السلام الإماراتي الإسرائيلي البحريني إلى البيت الأبيض لحضور مراسم التوقيع.

فيما كان قد وجه البيت الأبيض دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وإعلان السلام بين إسرائيل ومملكة البحرين.