كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "بومبيو": بقي اليوم أقل من 200 عنصر من "القاعدة" في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إنه بقي أقل من 200 عنصر من تنظيم "القاعدة" في أفغانستان اليوم.

كلام بومبيو جاء خلال فعالية للمجلس الأطلسي.

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وبدأت السبت الفائت في العاصمة القطرية الدوحة محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" بهدف إنهاء صراع يدور منذ أكثر من عقدين ويمثل أيضا أطول عمل عسكري للولايات المتحدة في الخارج.

وقال بومبيو، خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام "إن الولايات المتحدة تدعم أفغانستان موحدة وذات سيادة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها"، مشيرا إلى أن "المفاوضات الشاملة فرصة لتجاوز الانقسامات لتحقيق سلام دائم يحقق مصالح الشعب الأفغاني".

ورحب "بالتزام حركة طالبان بعدم استضافة مجموعات إرهابية بما فيها القاعدة وأيضا التزام حكومة أفغانستان بألا تصير الدولة قاعدة للإرهاب الذي يهدد العالم بأسره"، مؤكدا أن "تداول السلطة هو أفضل خيار للشعب الأفغاني طبعا مع احترام حقوق الإنسان".