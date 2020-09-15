انطلاق مجريات محاكمة نجل زيان في قضية “الكمامات”.. دفاعه: لسنا مرتاحين والقضاء يرفض السراح المؤقت – فيديو

تصوير:يونس مردوخ

تنطلق، اليوم الثلاثاء، محاكمة نجل النقيب، محمد زيان، ونجل المحامي النويضي في ملف مثير، بات يعرف إعلاميا بملف “الكمامات”، وذلك بالمحكمة الابتدائية في عين السبع، في مدينة الدارالبيضاء، إذ من المرتقب أن تقدم هيأة دفاع نجل زيان الدفوعات الشكلية، في جلسة اليوم.

وفي السياق نفسه، قال المحامي علي زيان، اليوم، لـ “اليوم 24″، إن “هيأة دفاع نصر الدين زيان ليست مرتاحة، بعد رفض المحكمة تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، مبرزا أن “زيان معتقلا تحكميا من دون أي سند”.

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وأضاف المتحدث نفسه أنه، بعد انتهاء مسطرة الاعتقال الاحتياطي في حق المتهم المذكور، لفترة شهر، تم اعتقاله بعد ذلك لمدة خمسة أيام من دون سند، ولم يتم التحقيق أو البحث في أسباب ذلك”.

وكانت النيابة العامة في المحكمة الزجرية عين السبع في الدارالبيضاء قد أمرت، في 15من أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان سجن عكاشة بالدارالبيضاء، بتهمة النصب والاحتيال، وتزوير علامة تجارية، والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية.

يذكر أن قضية الكمامات تفجرت بعدما تقدمت مصحة خاصة في مدينة مراكش بشكاية، ادعت فيها سقوطها في النصب والاحتيال، من طرف شبكة إجرامية، ويبلغ عدد المتهمين في هذا الملف 12 شخصا.