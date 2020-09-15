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لفظ طفل في السادسة من عمر، بعد زوال اليوم الثلاثاء، في طنجة، أنفاسه الأخيرة في مستشفى محمد الخامس، إثر حريق شب في شقة سكنية لأسرته، في منطقة العوامة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الحريق أتى على أثاث المنزل بأكمله، وتسبب في اختناق الطفل، ووفاته.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف، وملابسات الحريق، الذي لم تعرف أسبابه، إلى حدود اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يأتي على منزل سكني ويخلف وفاة طفل في السادسة من عمره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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