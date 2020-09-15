“ستاند آب” يعود في موسم جديد

انطلق التحضير لبرنامج اكتشاف المواهب الكوميدية، “ستاند آب”، منذ يوم أمس الاثنين، استعدادا لموسم جديد، هو الخامس في مسيرة البرنامج.
وحافظ “ستاند آب” في الموسم الجديد، على لجنة تحكيم النسخة الماضية، التي تضم الفنانين محمد الخياري، ولطيفة أحرار، ونورا الصقلي.
ويرافق الكوميديين الجدد، صويلح، المشارك في البرنامج، مرة أخرى، بعد مشاركته في 3 مواسم متتالية، رفقة الفنان جواج، من خلال تأطير المتأهلين، وتطوير مهاراتهم من خلال حصص تدريبية داخل الأكاديمية، والحرص على تعليمهم طرق الإلقاء على الخشبة.
ويتنافس المشاركون في كل موسم من برنامج “ستاند آب” على جائزة قيمتها 20 مليون سنتيم، إلى جانب كسب شهرة جماهرية واسعة، بفضل الإقبال الجماهيري على البرنامج.
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