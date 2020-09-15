“ترامب” يكشف أنه ناقش تصفية “بشار الأسد” لكن وزير الدفاع اعترض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، بحسب ما كشف عنه موقع “روسيا اليوم”، إنه ناقش تصفية الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الدفاع السابق ماتيس لكنه لم يرد فعل ذلك

وبحسب المصدر نفسه، أورد ترامب أيضا إنه “كانت لديه فرصة لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، لكن وزير الدفاع آنذاك ماتيس كان ضد ذلك”

وأوضحت روسيا اليوم، أن “فوكس نيوز” لفت عبر موقعها إلى أن الرئيس الأمريكي كان يشير على الأرجح إلى المناقشات التي تم الحديث عنها سابقا حول الرد على هجوم كيميائي مفترض في عام 2017.