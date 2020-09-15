من المغرب ولبنان ومصر.. ميتر جيمس: أحب سماع الفنانين العرب

قال الفنان الفرنسي الكونغوليوميتر “ميتر جيمس” إنه يعشق الموسيقى الشرقية، والعربية، ويستمتع إلى أغاني الفنان المغربي، سعد لمجرد، والمصري محمد رمضان، واللبنانية نانسي عجرم.

وحل جيمس ضيفا على برنامج “Mbctrending”، في حلقة بث، يوم أمس الاثنين، وصرح أنه يحب الموسيقى العربية، على الرغم من أنه لا يفهم الكلمات، باعتبار الموسيقى تستهدف الروح، وهو ما يفسر انتشار أغانيه باللغة الفرنسية لدى جمهور لا يفهمها.

وعن استقراره في مراكش، قال “ميتر جيمس” إن قصته مع المدينة الحمراء ليست عادية، معبرا عن حبه الكبير لها، علما أنه يملك منزلا خاصا به فيها.

وكان “ميتر جيمس” في دبي، من أجل تصوير عمله الجديد، رفقة محمد رمضان، الذي طرح، أخيرا، بعنوان “يا حبيبي”.