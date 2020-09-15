مباشر: توقيع اتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينطلق في هذه الأثناء حفل التوقيع على اتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، في مراسم احتفالية يستضيفها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

واجتمع الرئيس الأميركي قبل انطلاق المراسم، مع وفدين من الإمارات والبحرين بقيادة وزيري خارجية البلدين، لتوقيع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، في اجتماعات ثنائية منفصلة، كما اجتمع لاحقًا مع رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ومن المتوقع أن تستمر المراسم نحو 40 دقيقة على أن يعقبها 4 خطابات للرئيس ترامب ونتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني؛ وتشارك في المراسم كل من السفيرة السودانية لدى واشنطن، بالإضافة إلى السفير سلطنة عُمان لدى الولايات المتحدة.

وفي تصريحات أدلى بها ترامب للصحافيين في البيت الأبيض عقب اجتماعه بنتنياهو إنه يتوقع انضمام 5 أو 6 دول عربية إلى التطبيع مع إسرائيل، متجنبا الكشف عنها، مشيرًا كذلك إلى أنه أجرى محادثة مع ملك السعودية وولي عهده، مستطردا "لديهما عقل منفتح وسينضمان إلى السلام (..) أعتقد أن أشياء إيجابية للغاية ستحدث".

وقال الرئيس الأميركي في حضور نتنياهو "حققنا تقدما كبيرا مع نحو خمس دول، خمس دول إضافية"، مضيفا "لدينا على الأقل خمس أو ست دول ستنضم إلينا قريبا جدا، سبق أن بدأنا التشاور معها"، من دون تسمية هذه الدول.

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وعن الشأن الإيراني قال ترامب إنه يعتقد أن "الإيرانيين كذلك يودون عقد اتفاق مع إسرائيل"، وذكر أن "إيران تعاني واقتصادها منهار ولكن لننتظر بعد الانتخابات"، مشيرًا إلى أنه سيسعى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بـ"أسبوع أو حتى شهر"، سيسعى إلى إبرام صفقة مع إيران.

واعتبر ترامب أن الحديث عن "يوم تاريخي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط". واعتبر أن إسرائيل باتت أقل انعزالا من أي وقت مضى، وأضاف "أرحب بالقادة من إسرائيل والإمارات والبحرين لتوقيع اتفاقات مهمة لم يظن أحد أنها ممكنة ودول أخرى ستنضم".

وعن الفلسطينيين، كرر ترامب التصريحات التي أدلى بها في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، في وقت سابق، اليوم، وقال: "لقد قطعت التمويل عن الفلسطينيين وهم سوف يكونون أعضاء في مسار السلام ونحن نتحدث إليهم".

وأضاف "الفلسطينيون كانوا يتعاملون مع دول ثرية تمولهم (في إشارة إلى حلفائه في الخليج) ولكني قلت لماذا تدفعون لهم إذا كانوا يسيؤون لأميركا؟"، وتابع "الفلسطينيون سينضمون خلال مرحلة ما (إلى التطبيع). اتفاقيتا اليوم قد تقودان إلى سلام حقيقي".