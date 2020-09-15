ناشط سياسي يمني يوجه رسالة إلي محافظ حضرموت.. النص

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

وجه الناشط السياسي عبدالله عوض العوبثاني طلب إلى اللواء الركن فرج البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، حول توضيح حول حصة محافظة حضرموت من مبيعات النفط وبنود صرفها.



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وقال العوبثاني في طلبه بالإشارة للموضوع أعلاه فإننا نتقدم إليكم بموجب القانون رقم 13 للعام 2012م قانون حق الحصول على المعلومة، وبناء عليه نطلب منكم توضيح رسمي للرأي العام حول دخل المحافظة وكيفية أوجه و بنود الصرف للمبالغ كون المال عام وهو حق وملك لكل مواطني حضرموت ومن حق المواطنين معرفة كم دخل المحافظة و كيف تصرف أموالهم والتأكد من صحة الصرف وعدم هدر الموارد وذلك بعد سوء الحالة المعيشية وإنهيار الخدمات من إنقطاع للكهرباء وتهالك شبكة الطرقات وغيرها في عهدكم وإنتشار الفساد الذي يتردد في الشارع بأنه زاد عن ما كان.

وأشارت في رسالته قائلاً: وأنتم قد وعدتم بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين أكثر من مرة في خطاباتكم وفي النقاط 16 التي أعلنتموها عند توليكم منصب المحافظ بالإضافة لمنصبكم قائدا للمنطقة العسكرية الثانية .