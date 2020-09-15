شكرا لقرائتكم خبر عن «فزع جديد».. حريق آخر بالمنطقة التجارية في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

اندلع حريق في مبنى شهير قيد التشييد بالمنطقة التجارية في بيروت اليوم الثلاثاء، هو الثاني الذي يشيع فزع السكان هذا الشهر بعد الانفجار المروع بمرفأ العاصمة اللبنانية في أغسطس.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى وأُخمد الحريق بسرعة، لكنه ترك السكان في حالة سخط في دولة تشهد أزمة اقتصادية طاحنة وتنتظر أن يتفق ساستها على تشكيل حكومة جديدة.

وسارعت مركبات الإطفاء بإخماد الحريق الذي اندلع في أحد أركان المبنى ذي الطابع الحداثي الذي صممته المعمارية البارزة الراحلة زها حديد وهي بريطانية من أصل عراقي.