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"الأرصاد العالمية": رقما قياسيا في الأعاصير وحرائق الغابات

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قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للامم المتحدة اليوم الثلاثاء أن حوض المحيط الأطلسي يشهد موسما قياسيا من الأعاصير، في الوقت الذي يكافح فيه الساحل الغربي للولايات المتحدة أكبر حرائق غابات حتى الآن، مثلما أنهى نصف الكرة الشمالي موجة حر تاريخية.

وذكرت المنظمة الأممية أن درجات الحرارة خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس سجلت رقما قياسيا جديدا خلال الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وأفادت إحصاءات أمريكية بأنه في الوقت ذاته، ارتفعت درجة الحرارة العالمية في نفس الفترة بمقدار 92ر0 درجة أعلى من متوسط درجات الحرارة التي شهدها القرن العشرين، مما يجعلها ثالث أكثر الفترات حرارة على الإطلاق، حسبما ذكرت المنظمة.

ووقعت ستة من أكبر حرائق الغابات التي تم تسجيلها على الإطلاق في ولاية كاليفورنيا هذا العام.

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