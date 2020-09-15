جنيف ـ رويترز : قال مايكل رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية إن علينا إعادة التفكير بإمعان في علاقتنا بكبار السن بعد حصيلة الوفيات الهائلة الناجمة عن مرض كوفيد19 في دور المسنين بشتى أنحاء العالم التي “سلبتنا جيلا من الحكمة”. وفي كلمة ألقاها عن تداعيات جائحة فيروس كورونا على حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حث رايان الدول على اعتبار العناية بالمسنين “مسألة حقوقية”. ومعدلات الوفيات في دور الرعاية مرتفعة لأسباب منها أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالمرض كما أن التحرك لمواجهة الأمر كان منعدما، مما أدى لامتلاء بعض المراكز بجثث تُركت في الغرف دون التعامل معها، حتى في بعض الدول الثرية. وقال رايان “نحتاج إلى إعادة التفكير بإمعان في علاقتنا بالأجيال الأكبر سنا وطريقة تقديمنا الرعاية لهذا الجيل”.وأضاف “علينا أن ننظر لاحتياجات جيل المسنين على أنها مسألة حقوق، الحق في الحصول على الرعاية والحق في التواصل الاجتماعي”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو لإعادة التفكير في رعاية المسنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.