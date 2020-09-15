قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم منها يخص موظفي الدولة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة له برئاسة مصطفى الكاظمي واتخذ قرارات عدة منها يخص موظفي الدولة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله". وأضاف البيان أن "وزير الصحة والبيئة استعرض آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، وجهود وزارته في مجال تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين، وإجراءاتها في توفير المستلزمات العلاجية، وجهود الوزارة في مواصلة برامج التوعية الوقائية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات".

كما قدّم وزير الكهرباء وفقاً للبيان "شرحا عن إنتاج الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى إنتاجها، ومعالجة المشاكل التي تعترض خطوط الإنتاج، وإجراءاتها في مجال الصيانة والإنتاج".

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