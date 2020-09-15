قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم منها يخص موظفي الدولة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة له برئاسة مصطفى الكاظمي واتخذ قرارات عدة منها يخص موظفي الدولة.
وأضاف البيان أن "وزير الصحة والبيئة استعرض آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، وجهود وزارته في مجال تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين، وإجراءاتها في توفير المستلزمات العلاجية، وجهود الوزارة في مواصلة برامج التوعية الوقائية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات".
كما قدّم وزير الكهرباء وفقاً للبيان "شرحا عن إنتاج الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى إنتاجها، ومعالجة المشاكل التي تعترض خطوط الإنتاج، وإجراءاتها في مجال الصيانة والإنتاج".
أولا/ تأييد مجلس الوزراء لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد ذي الرقم 78 لسنة 2017، لمدة خمس سنوات وتموّل ذاتياً بعد ذلك.
ثانيا/ إقرار محضر وزارة التخطيط والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني رقم 45 لسنة 2018 ، الخاصة بمشاريع المستشفيات.
ثالثا/ الموافقة على:
1- قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع استبدال القناة المفتوحة لماء البصرة (قناة البدعة) الى قناة أنبوبية لمسافة 238كم، ضمن خطة وزارة الموارد المائية لعام/ 2020، بكلفة إجمالية مقدارها (2925000000 ) دولار، تشمل نسبة (10%) من قيمة العمل كمبلغ احتياط، ونسبة الإشراف وكلف الاستملاكات والتعويضات عن المغروسات في حال تغيير المسار.
2- قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الموارد المائية بمبلغ (5) مليارات دينار بما لا يزيد عن نسبة (1/12) للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة (1) آنفا، على وفق المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
كما جرى خلال الجلسة مناقشة موضوع بيانات موظفي الدولة والمقترحات الكفيلة بإزالة المعوقات بشأن تنظيمها، ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل فريق برئاسة وزير التخطيط، يضم في عضويته كلا من:
- مستشار رئيس الوزراء.
- ممثل عن ديوان الرقابة المالية.
- مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء.
- ممثل عن وزارة التجارة.
- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- ممثل عن كل من وزارتي الداخلية والدفاع.
يتولى الفريق تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة.
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