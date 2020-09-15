بالصور.. مصادرة مضخات لغسل السيارات في بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن مصادرة مضخات غسل السيارات المتجاورة شرقي العاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتنا في دائرة بلدية الغدير وباسناد مديرية الحراسات في الامانة قامت بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات المتمثلة برمبات غسل السيارات مع مصادرة عدد من المضخات المستخدمة للغرض ذاته والمنصوبة بشكل غير نظامي على الارصفة ضمن شارع الصناعة في منطقة البلديات المحلة 734".
وأضاف البيان أنه "تم ازالة عدد من المشوهات واللافتات المتجاوزة ضمن شارع القدس ضمن نفس القاطع البلدي".
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