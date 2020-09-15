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رسمياً.. أوباميانج يجدد عقده مع آرسنال

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2020-09-15 | 17:56

رسمياً.. أوباميانج يجدد عقده مع آرسنال

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أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تمديد عقد مهاجمه الجابوني بيير أوباميانج بعدما ارتبط بالانتقال إلى عدة أندية في الفترة الأخيرة وعلى رأسها الإسباني.
وأكد آرسنال توقيع أوباميانج على عقد جديد يمتد إلى 2023، ليحسم مستقبله أخيرًا بعد عديد التكهنات.

وانضم أوبا، من بوروسيا دورتموند في كانون الثاني 2018، وشارك مع الجانرز منذ ذلك الوقت في 111 مباراة، سجل خلالها 72 هدفًا.


وفاز صاحب الـ31 عامًا بالحذاء الذهبي في موسم 2018/19، بعما سجل 22 هدفًا ليتساوى مع محمد صلاح وساديو ماني، نجمي .
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