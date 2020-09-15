رسمياً.. أوباميانج يجدد عقده مع آرسنال

وأكد آرسنال توقيع أوباميانج على عقد جديد يمتد إلى 2023، ليحسم مستقبله أخيرًا بعد عديد التكهنات.

وانضم أوبا، من بوروسيا دورتموند في كانون الثاني 2018، وشارك مع الجانرز منذ ذلك الوقت في 111 مباراة، سجل خلالها 72 هدفًا.

