وزير العدل يعلن قرب افتتاح مجمعات عدلية جديدة في المحافظات

أعلن وزير العدل سالار عبد الستار، اليوم الثلاثاء، افتتاح مجمعات عدلية جديدة خلال المرحلة المقبلة في المحافظات.
وقال عبد الستار في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "هنالك مجمعات عدلية بلغت مراحل العمل فيها 80 إلى 95 بالمئة من الإنجاز، منها مجمعات الكوفة في محافظة النجف والنعمانية في محافظة واسط".
وأوضح عبد الستار أن "الوزارة عازمة على استكمال جميع المشاريع السابقة خلال المرحلة المقبلة التي بُدء العمل بها منذ سنوات".
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