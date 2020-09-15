واشنطن تكشف عن مفاوضات بـ"الكواليس" مع كوريا الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن المفاوضات مع كوريا الشمالية لم تسمح بإحراز التقدم المرجو منها، لكنه كشف أن المباحثات مستمرة في الكواليس.

وقال بومبيو، خلال لقاء مع مركز "اتلانتيك كاونسل" للأبحاث،: "كنا نأمل إحراز مزيد من التقدم وأن يتخذ الرئيس كيم جونج أون توجها مختلفا لكنني ما زلت متفائلا".

وتابع القول: "لم يعد يحصل أي شيء علنا ولكن هناك عمل هائل ومستمر بيننا وبين حلفائنا في المنطقة، اليابان وكوريا الجنوبية، حتى أن هناك جهودا مع كوريا الشمالية لتدرك أن ثمة فرصة يجب ألا تفوت".

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وبعد تصاعد حدة التوتر مع بداية ولايته أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاجأة بقبوله عقد قمة تاريخية مع كيم أون في 2018.

ورغم ثلاثة لقاءات لم يحرز أي تقدم لناحية نزع ترسانة بيونج يانج النووية، وباتت المباحثات متوقفة رسميا منذ عدة أشهر.

ولا يزال ترامب يفتخر بتوافقه مع الزعيم الكوري الشمالي كأحد مكاسب رئاسته.