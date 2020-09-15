تهتدي بالثورة.. استراتيجية السودان لمحاصرة إرهاب الإخوان

أعلن السودان، الثلاثاء، أنه شرع في وضع استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية للبلاد خلال الفترة الانتقالية، وفق شعارات ثورة ديسمبر/كانون الأول المناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي أنهت حكمها.



وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، أن الاستراتيجية تهدف لتقديم رؤية شاملة لسياسة البلاد الخارجية خلال الفترة الانتقالية وتهتدي بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة.

وأضافت هذه الاستراتيجية تأتي وفق مضامين إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الانتقالية المتعلقة بسياسة السودان الخارجية وذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.





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ولفتت إلى أنه سيتم عرض الجوانب الرئيسية من الاستراتيجية في اجتماعات موسعة مع المختصين من رجال الفكر وأساتذة الجامعات، الأكاديميين، الإعلاميين ومراكز البحث قبل تدشينها رسمياً في أسبوع يُخصص للدبلوماسية السودانية ويتم اعتمادها رسمياً من رئيس الوزراء.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية تعبث بملف العلاقات الخارجية وتقيم علاقات مع دول وكيانات لخدمة أجندة هذا التنظيم عوضا عن مصلحة البلاد.

وبحسب مراقبين، فقد اتسمت فترة حكم الإخوان بانتهاج سياسة العداء مع المجتمع الدولي مما أدخل السودان في عزلة دولية مسبوقة، تسعى حكومة الثورة جاهدة لمغادرتها.

وقادت الحكومة الانتقالية العديد من الخطوات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الأسرة الدولية، وهي تسعى حاليا لاستراتيجية شاملة للملف الخارجية مناهضة لتوجهات تنظيم الإخوان الإرهابي.