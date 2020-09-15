ماهر فرغلى يرصد أكبر 5 جرائم ارتكبتها الإخوان الإرهابية فى حق المصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ماهر فرغلى الباحث فى شئون حركات التيارات الإرهابية، أكبر 5 جرائم ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية فى حق الدولة المصرية شعبا وحكومة، قائلا :" أهم الجرائم التى ارتكابها الإخوان اعتصام رابعة، فقد كان هذا الاعتصام هو الجريمة الكبرى التى أفرزت منه الإخوان مجموعة كبيرة من الحركات المسلحة، وقد تم من خلال مسرح الاعتصام التحريض على مصر والعنف والإرهاب".

وأضاف "فرغلى" فى تصريحات لـ"الخليج 365" :" اعتصام رابعة كان هو المنبع الأساسى للحركات الإرهابية التى نفذت عمليات إرهابية كبرى منثل حركات حسم ولواء الثورة وغيرها من الحركات والأذرع الإرهابية، وكان هدف هذه الحركات المسلحة تطويق مصر وايقاعها فى مأزق"

وتابع "فرغلى" ثانى الجرائم التى ارتكبتها الإخوان تشكيل حركات مسلحة وتنفيذ موجات من الاغتيالات لرموز الدولة المصرية مثل اغتيال النائب العام المصري" مضيفا :" ثالثا الجرائم التى نفذتها الإخوان، إشعال الأحداث فى سيناء فقد وقع شهداء كثر فى أرض الفيروز بسبب إرهاب الإخوان، ثم تضليل الشعب بالإعلام مزيف يهول ويكذب طوال الوقت".

وتابع :" رابع جرائم الإخوان الكبرى، محاولة إيقاف الاقتصاد وعجلة الإنتاج عن طريق بث الإحباط فى نفوس المواطنين والحروب النفسية" مضيفا :" أما الجريمة الكبرى الخامسة للإخوان فى حق الشعب المصرى والدولة، محاولتها تشويه مصر على مدار السنوات الماضية بالاستقواء بالقوى الخارجية سواء الذهاب للكونجرس الأمريكى أو الذهاب للمنظمات الحقوقية المناهضة لمصر".