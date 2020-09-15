شكرا لقرائتكم خبر عن "افتكر جرائم الاخوان" المصريون يردون على تحريض الجماعة بذكريات عامهم الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه دعوات تنظيم الإخوان الإرهابي التي تدعوا باستمرار إلى الفوضى وحشد المواطنين في الشوارع، الفشل المتكرر، بسبب حالة الوعي التي وصل لها المصريون، بعد فضح تاريخ الإخوان الأسود التآمري على مصر، وتصطدم دعوات الإخوان التحريضية الداعية للتظاهر، بحائط صد من المصريين الذين يتذكرون باستمرار جرائم الجماعة الإرهابية خلال فترة توليهم الحكم وبعد قيام ثورة 30 يونيو.



هاشتاج مناهض للاخوان

ويحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تذكير المصريين بجرائم الإخوان خلال عام حكمهم الأسود، حيث تصدر هاشتاج "افتكر جرائم الإخوان" ترند "تويتر" في مصر خلال الساعات الماضية، لتذكير المواطنين بجرائم الجماعة الارهابية، فقال مغرد: "افتكر جرايم الإخوان.. الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى".



افتكر جرائم الاخوان



جانب من الهاشتاج

وأضاف مغرد ثان: " كدابين و ارهابيين و قتله و خونه و كلاب فلوس"، ومغرد ثالث: " الاخوان الفشله موراهمش حاجه غير كل شويه يطلعوا بافتكاسه جديده و يحشدولها وتفشل بردو"، وذكر مغرد رابع بجرائم الاخوان قائلا: " قتلوا جنودنا ف سيناء و ع الحدود و كانوا بيدبروا لهم كمائن علي غفلة اخوان الدم الجبناء".



هجوم على جرائم الاخوان

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هجوم على الاخوان

فيما قال ذكر مغرد أخير: " حرق الكنائس ودور العبادة، والاعتداء على ممتلكات المسيحيين وإطلاق الأعيرة النارية عليهم و قتلهم"".



اعتداءات الاخوان



جرائم الاخوان

وهناك دعوات تحريضية ضد الدولة المصرية تقودها جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أنها دائما تتحطم أمام صخرة العمل الجاد والإنجازات التي لمسها الموطن المصرى من مشروعات عملاقة فى كافة المجالات، حيث رد المصريون على تلك الدعوات من خلال هاشتاج "الشعب يريد السيسى".

وعبر المصريون من خلال هاشتاج "الشعب يريد السيسى" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث دعم العديد من مغردى موقع تويتر الرئيس السيسى، وصد محاولات جماعة الإخوان الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى.