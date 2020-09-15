شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس الشيوخ: استخراج كارنيهات النواب بعد إعلان المعينين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، عن الموعد المتوقع للانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بقاعات وطرقات وبعض مكاتب مبنى مجلس الشيوخ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التطوير قبل بداية شهر أكتوبر القادم تمهيدا لاستقبال أعضاء المجلس الجُدد.

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وأوضح القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه سيتم الإعلان عن موعد فتح أبواب المجلس لاستقبال النواب الجُدد فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أسماء الـ100 عضو المعينين الذين نص عليهم القانون، لافتا إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ تدرس استقبال النواب لإنهاء عملية استخراج كارنيهات العضوية على 3 مراحل لمدة 3 أيام للحفاظ على المسافات الآمنة ومراعاة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المستشار محمود سماعيل عتمان، أن أعمال التطوير تسير على قدم وساق للانتهاء منها قبل بداية شهر أكتوبر، مشيرا إلى أنه تم تخصيص إحدى القاعات بمقر البرلمان لتجهيزها لتصبح مركز صحفى على مستوى عالٍ وراقٍ يليق بالمحررين البرلمانيين، موضحا أن أعمال التطوير تشمل أيضا القاعات والطرقات وبعض المكاتب الملحقة بمبنى مجلس الشيوخ.