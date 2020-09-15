عن عمر يناهز 59 سنة.. الفنان المغربي “أنور الجندي” في ذمة الله

توفي الفنان أنور الجندي، اليوم الثلاثاء، في المستشفى العسكري بالرباط، بعد معاناة مع المرض، حسب ما أعلنته النقابة المهنية للفنون الدرامية.

أنور الجندي هو فنان ابن أسرة فنية معروفة، إذ أن والده “العملاق” محمد حسن الجندي ووالدته هي فاطمة بنمزيان.

وتألق الراحل قيد حياته في سماء الدراما والمسرح المغربية، كممثل ومؤلف المسرحي، وكان آخر أعماله مسلسل “زهر الباتول” الذي عرض في رمضان المنصرم.

وانطلق أنور الجندي في مساره سنة 1974 في إطار المهرجان العربي الحديث الذي أقيم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وذلك بالمشاركة في مسرحية “القضية” بدور طفل فلسطيني، لتأتي بعد ذلك جاءت تجارب عديدة على في التلفزيون والإذاعة والسينما

لم تقتصر مسيرة أنور الجندي على التمثيل فقط بل قام بكتابة وإقتباس وإخراج وإعداد عدة أعمال دون إغفال عالم الصغار مسرح الطفل، وتميزت مسيرته الفنية بعطاء أكبر حين تأسست فرقة “مسرح فنون” في سنة 1983 والتي أضحت تسميتها ”مسرح فنون للحاجة فاطمة بنمزيان” في 2017 بعد رحيلها لكونها هي المؤسسة.