الـ”CNN”: أمريكا تنظر إلى اتفاقات تطبيع بين إسرائيل وثلاثة دول من بينها المغرب

بالتزامن مع توقيع الإمارات، والبحرين لاتفاق التطبيع مع إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، خرجت مصادر من الإدارة الأمريكية لتتحدث عن احتمال دخول دول عربية أخرى على خط التطبيع، من بينها المغرب.

ونقلت شبكة “CNN” الأمريكية، عن مصادر في الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الأخيرة تنظر إلى اتفاقات تطبيع جديدة مع ثلاثة دول عربية، بعد إعلان اتفاق السلام بين الإمارات، والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الدول الجديدة هي كل من سلطنة عُمان، والسودان، بالإضافة إلى المغرب.

وتأتي تصريحات المصادر في الوقت، الذي وصل فيه ممثلو كل من الإمارات، والبحرين، وإسرائيل إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، لتوقيع اتفاق السلام، في حدث، قال مسؤولون في البيت الأبيض إنه سيكون بحضور كبير، ووصفته الحكومة الفلسطينية بأنه يوم أسود.

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وبالتزامن مع التصريحات المذكورة، قال “مايك بومبيو”، وزير الخارجية الأمريكي، في تصريح له، بعد زوال اليوم، إن الإمارات والبحرين اختارتا التوقيت المناسب لتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل، مضيفا أن “الكثير من الدول ستلحق باتفاق السلام مع إسرائيل قريبا”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد بدأت، قبل أيام، بمحاولة جر المغرب إلى نقاش التطبيع في ظل توقيع دول عربية لاتفاقيات مع إسرائيل، وتحدثت عن قرب إطلاق خط جوي مباشر بينهما، وهو ما نفته مصادر دبلوماسبة مغربية.

وفي خضم الحديث العربي عن اتفاقيات التطبيع، لم تخرج الحكومة بشكل واضح للتعليق على ذلك، إلا أن رئيسها، سعد الدين العثماني، انتقد، خلال نشاط حزبي، اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.