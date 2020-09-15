كفر قاسم: مصرع طفلة تعرضت للدهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت مساء اليوم الثلاثاء، طفلة تبلغ من العمر عامين، من كفر قاسم، مصرعها إثر تعرضها للدهس في المدينة.

وعُلم لاحقا أن ضحية الدهس هي الطفلة شيرين إبراهيم عيسى.

وحاول طاقم طبي وصل إلى المكان، إنعاش الطفلة للإبقاء على حياتها، إلا أن طاقمًا طبيًا في مستشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا الذي نُقِلت إليه، قد أقرّ وفاتها هناك متأثرة بإصابتها الحرجة.

ووصلت الشرطة إلى المكان الذي دُهست فيه الطفلة، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث الذي تسبب في وفاتها.

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وذكرت الشرطة في بيان مقتضب أنه تم توقيف سائق السيارة التي دهست الطفلة، للاستجواب.

ولقي أمين شرش (65 عاما) من سكان الناصرة، مصرعه قبيل انتصاف ليل الإثنين، وأصيب خمسة آخرون، إثر تعرّضهم لحادث سير وقع بين ثلاث مركبات، على شارع 79 بالقرب من مدخل بلدة عيلوط.

وتعرّض المصابون الخمسة لإصابات تراوحت بين الخفيفة والخطيرة، إذ أفادت المصادر الطبية، أن إحداها خطيرة، وأخرى متوسطة، فيما وُصفت إصابات الثلاثة الآخرين بالطفيفة.