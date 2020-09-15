شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 1407 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1407 إصابات ليصل الإجمالي إلى 261762.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9362 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 1407 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.