آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

قالت مسؤولة صينية كبيرة "الثلاثاء" إن لقاحا ضد كوفيد-19 قد يتوافر للمواطنين في الصين اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر في وقت يتواصل السباق بين مختبرات العالم في هذا المجال.



وأوضحت عالمة الاوبئة وو غيجن المسؤولة في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة لوزارة الصحة الصينية "التقدم الراهن مرض جدا".

البطالة

بدأ معدل البطالة يرتفع في بريطانيا ويتوقع خبراء الاقتصاد ان يتسارع ذلك في الخريف ما يشكل ضغطا إضافيا على الحكومة المدعوة إلى التحرك لحماية الوظائف.

وبلغت النسبة 4,1 % في الأشهر الثلاثة المنتهية حتى آخر تموز/يوليو في مقابل 3,9 % في الأشهر الثلاثة المنتهية حتى حزيران/يونيو بسبب الإغلاق المفروض منذ الربيع لمكافحة وباء كوفيد-19، على ما أفادت الهيئة الوطنية للاحصاءات.

وفيات

أودى فيروس كورونا المستجدة ب929 الف و391 شخصا على الأقل في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أعدته فرانس برس استناداً لمصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ "الثلاثاء." وسُجّلت رسميّاً 29 مليونا و300 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 194545 وفاة تليها البرازيل مع 132006 وفيات ثم الهند مع 80776 وفيات والمكسيك مع 71049 وفاة وبريطانيا مع 41637 وفاة.

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لم تسجل أستراليا أي وفيات الثلاثاء للمرة الأولى منذ شهرين. وسجلت خمسون حالة جديدة فقط في كل أرجاء البلاد وهو عدد لا يقارن مع أكثر من 700 إصابة يومية سجلت في بعض الأيام نهاية يوليو ومطلع أغسطس.

طواف فرنسا

سمح لكل دراجي طواف فرنسا بمواصلة المسابقة الثلاثاء في المرحلة السادسة عشرة بعدما اتت نتائج فحوصات كوفيد-19 سلبية. وشملت الفحوص الدراجين وطواقمهم وبعض المسؤولين أي بين 650 و700 شخص.

قيود

منعت برمنغهام ثاني أكثر مدن بريطانيا تعدادا للسكان اعتبارا من الثلاثاء كل اللقاءات العائلية أو بين الأصدقاء. وفي كل أرجاء إنكلترا يمنع اعتبارا من الاثنين اجتماع أكثر من ستة أشخاص من عائلات مختلفة.

عزل

عزلت مدينة رويلي الصينية الواقعة عند الحدود مع بورما بعد تسجيل ثلاث إصابات فيها. وينبغي على سكانها البالغ عددهم 210 آلاف نسمة ملازمة منازلهم على ان يخضغوا لفحص كوفيد-19 على ما أعلنت البلدية الثلاثاء موضحة أن الخروج من المدينة والدخول إليها ممنوعان.

وأغلقت متاجر المدينة كلها باستثناء محال السوبرماركت والصيدليات وأسواق المواد الغذائية.