شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: سنمنع إيران من حيازة أسلحة «روسية وصينية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، إن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، وذلك تزامنًا مع انتهاء صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر.

وأضاف “بومبيو” في تصريحات لإذاعة “فرانس إنتر”: “لم يتم القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر، بالتالي تحملت الولايات المتحدة مسؤولياتها”.

وتابع قائلاً: “سنتصرف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية، كما أن بيع أسلحة لحزب الله ينسف جهود الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان”.