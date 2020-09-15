شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 46 مهربا للسلاح والمخدرات بفرنسا وإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر بيان لشرطة الدرك الإيطالية أنه تم ألقاء القبض على 14 شخصا في إيطاليا و 32 شخصا آخرين في فرنسا ، وصادر ضباط إنفاذ القانون في البلدين أصولا تبلغ قيمتها نحو 900 ألف يورو (07ر1 مليون دولار) .
وتم توجيه اتهامات إلى المشتبه بهم الذين تم إلقاء القبض عليهم في فرنسا بالانتماء إلى جماعة مسلحة والتآمر للإتجار في الأسلحة والمخدرات فضلا عن غسل الأموال والسرقة.
كما اتُهم المعتقلون في إيطاليا بتهريب الأسلحة والمخدرات ، فضلاً عن تزوير وثائق الهوية ومساعدة أحد الهاربين من عصابة " مافيا ندرانجيتا " على الاختباء من العدالة في فرنسا.
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