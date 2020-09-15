شكرا لقرائتكم خبر عن كوشنر: التدخلات السياسية قد تمنع تمرير حزمة تحفيز جديدة والان نبدء بالتفاصيل

قال جاريد كوشنر، أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد لا يتم تمرير حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" اليوم الثلاثاء عن كوشنر القول: " مازال يحدونا الأمل فى أن نتوصل إلى اتفاق ... ربما يتعين أن يكون ذلك بعد الانتخابات، لأنه من الواضح أن هناك تدخلات سياسية". وأقر بأن هناك حاجة لمزيد من الدعم للاقتصاد.

ورفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي مشروع قانون برعاية الجمهوريين، بقيمة عدة مئات من مليارات الدولارات، مشيرين إلى عدم كفايته.