شكرا لقرائتكم خبر عن الجوع يقتل 50 نزيلا في سجن بشرق الكونجو والان نبدء بالتفاصيل
وتقول الأمم المتحدة إن سجون جمهورية الكونجو الديمقراطية من أكثر سجون العالم اكتظاظا وإن نزلاءها يعيشون في ظروف بائسة بسبب ضآلة الحصص التموينية. وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن سجن بونيا يعمل بنحو 500 في المئة من طاقته الاستيعابية.
وقال رئيس بلدية بونيا فرديناند فيمبو "هذا الوضع يثير القلق فعلا" مشيرا إلى الدعم الحكومي المتقطع المقدم لمواجهة سوء التغذية في السجون.
وقال الرئيس فيليكس تشيسيكيدي لحكومته هذا الشهر إنه يضمن شخصيا ألا تخلو السجون في مختلف أنحاء البلاد من الطعام والدواء.
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