شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 24 مهاجراً على متن زورق قبالة سواحل ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت صفاء مسيحلي، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، “إن خفر السواحل الليبي اعترض ثلاثة قوارب أمس الاثنين، وانقلب أحدها، مضيفة أن خفر السواحل انتشل جثتين، فيما أفاد الناجون بأن 22 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم لقوا حتفهم”.
وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 45 ناجياً كانوا على متن القوارب الثلاثة أعيدوا إلى الشاطئ، وأن جميع المهاجرين رجال، غالبيتهم من مصر والمغرب.
وأضافت “هذه المأساة الجديدة تؤكد مجددا الحاجة إلى زيادة قدرة البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، لكننا عوضا عن ذلك، نشهد قيودًا على المنظمات غير الحكومية ومواجهة طويلة وغير ضرورية”.
وحطام السفينة هو أحدث كارثة بحرية تشمل مهاجرين يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا، وتأتي المأساة الحالية بعد وفاة 45 مهاجرا في أغسطس إثر انقلاب قاربهم، وهو ما يمثل أكبر عدد من القتلى في حادث تحطم سفينة واحدة قبالة السواحل الليبية.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق 24 مهاجراً على متن زورق قبالة سواحل ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.