شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: التغييرات الإدارية لم تخضع للمحاصصة الحزبية والان نبدء بالتفاصيل
ورد الكاظمي في بيان صحفي على منتقدي هذا الإجراء بالتأكيد على أنه جاء منسجماً مع السياق الإداري والقانوني الذي فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية للخدمة الوظيفية لبعض المسؤولين، بل تجاوزهم على أسقفها الزمنية المحددة، نافيًا أن يكون هذا الإجراء قد استهدف إحداث تغييرات كيفية في المؤسسات.
وشدد على أن معظم الأسماء التي شغلت قيادة هذه المؤسسات بموجب القرار الجديد جاءت من داخل المؤسسات نفسها، أو من المتخصصين في مجالات عملهم، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة وضمان التوازن الوطني، مؤكداً أن التغييرات تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات الشعب وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية.
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