شكرا لقرائتكم خبر عن خوفا من كورونا.. «روبوت» يخدم الزبائن في مطعم بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

خوفا من كورونا.. يتولى روبوت على شكل عربة ويعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تقديم الطعام للزبائن في مطعم بمدينة سول.

فبعد فترة وجيزة من تسجيل الزبائن طلباتهم عبر شاشة تعمل باللمس على الطاولة يأتي الروبوت، الذي يبلغ طوله 1.25 متر وطورته شركة كيه.تي كورب الكورية الجنوبية للاتصالات، بالطعام المطلوب ويستخدم تكنولوجيا بصرية لتحديد المواقع ورسم الخرائط لتجاوز العقبات والتحرك وسط الزبائن.

وسمحت مدينة سول للمطاعم والمقاهي بفتح أبوابها بعد التاسعة مساء اعتبارا من أمس الاثنين لكن يتعين عليها ترك مترين بين كل طاولة والأخرى وتسجيل أسماء الزبائن ووسائل الاتصال بهم.

وسجل المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى 22391 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 367 حالة.