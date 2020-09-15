شكرا لقرائتكم خبر عن 674 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى تسجيل 674 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 80 ألفا و940 حالة.
ولفتت إلى أن 654 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 70 ألفا و635 حالة.
وأعلنت الوزارة إجراء قرابة 87 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر 674 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.