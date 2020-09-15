شكرا لقرائتكم خبر عن 674 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 401 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى تسجيل 674 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 80 ألفا و940 حالة.

ولفتت إلى أن 654 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 70 ألفا و635 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء قرابة 87 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.