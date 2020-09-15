شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وفيات و829 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت 829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 96301 حالة، في حين سجلت 5 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 568 حالة. وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9514 حالة.

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