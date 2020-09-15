تغيرات جديدة في انستغرام... ما هي؟

كشفت تقارير صحافية أنّ منصة "إنستغرام" تختبر حالياً مجموعة من الأدوات الجديدة، والتي ستغيّر بصورة كبيرة من طريقة استخدام المنصة.
وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد وصف التقرير أن تلك التغييرات تعتبر بمثابة إصلاح شامل لتصميم منصة "إنستغرام".
وبدأت "إنستغرام" في اختبار تلك التغييرات على نطاق محدود من المستخدمين، تمهيدا لطرحها على جميع مستخدميها على مستوى العالم.
وستضيف تلك التغييرات قسما خاصا للتسوق على المنصة، والتي ستفسح المجال لدمج ميزات أفضل للتجارة الإلكترونية، وستعزز من جهود "إنستغرام" لجذب العلامات التجارية وشركات البيع بالتجزئة لبيع منتجاتها عبر المنصة.
أما الخدمة الثانية "رييلز" فهي الخدمة المصممة لمنافسة "تيك توك"، وتعتمد على نشر مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية فقط، ويمكن التقليب بينها بمجرد التمرير لأعلى.
كما تختبر "إنستغرام" أيضا استبدال خيار "رييلز" بزر "البحث" ليكون موجودا في الصفحة الرئيسية للمنصة في شريط التنقل.
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