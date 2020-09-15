واشنطن تكشف عن عدد عناصر 'القاعدة' في أفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء إنه بقي أقل من 200 عنصر من تنظيم "القاعدة" في أفغانستان اليوم.
وبدأت السبت الفائت في العاصمة القطرية الدوحة محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" بهدف إنهاء صراع يدور منذ أكثر من عقدين ويمثل أيضا أطول عمل عسكري للولايات المتحدة في الخارج.
وقال بومبيو، خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام "إن الولايات المتحدة تدعم أفغانستان موحدة وذات سيادة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها"، مشيرا إلى أن "المفاوضات الشاملة فرصة لتجاوز الانقسامات لتحقيق سلام دائم يحقق مصالح الشعب الأفغاني".
ورحب "بالتزام حركة طالبان بعدم استضافة مجموعات إرهابية بما فيها القاعدة وأيضا التزام حكومة أفغانستان بألا تصير الدولة قاعدة للإرهاب الذي يهدد العالم بأسره"، مؤكدا أن "تداول السلطة هو أفضل خيار للشعب الأفغاني طبعا مع احترام حقوق الإنسان".
وقال بومبيو، خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام "إن الولايات المتحدة تدعم أفغانستان موحدة وذات سيادة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها"، مشيرا إلى أن "المفاوضات الشاملة فرصة لتجاوز الانقسامات لتحقيق سلام دائم يحقق مصالح الشعب الأفغاني".
ورحب "بالتزام حركة طالبان بعدم استضافة مجموعات إرهابية بما فيها القاعدة وأيضا التزام حكومة أفغانستان بألا تصير الدولة قاعدة للإرهاب الذي يهدد العالم بأسره"، مؤكدا أن "تداول السلطة هو أفضل خيار للشعب الأفغاني طبعا مع احترام حقوق الإنسان".
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