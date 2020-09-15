روحاني: العراق منع دخول الزوار الايرانيين والاجانب في الاربعينية (فيديو)

بحسب وسائل اعلام إيرانية نقلت عنه قوله إن تفاقم أوضاع كورونا في العراق وإيران لن يسمح بذهاب الزوار الإيرانيين إلى هذا البلد في أربعينية الإمام الحسين..مضيفا بان الحكومة أبلغتنا أن العراق لن يستقبل زوارا من دول اخرى بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن «المراسم في إيران ستجري بشكل محدود، مع رعاية دقيقة للبروتكولات الصحية..



السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي من جانبه صرح بان العراق أغلق ملف زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام ولن يستقبل الزوار الأجانب خلال مراسم الزيارة بما فيهم الايرانيين..وعلق مسجدي في تصريح على مقطع فيديو لمحافظ كربلاء المقدسة انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي والذي رحب فيه بزوار الامام الحسين عليه السلام، معتبرا أنه أسيء فهم ما صرح به المحافظ ، الذي أعرب عن أمله بانتهاء جائحة كورونا ليتمكن عشاق الامام الحسين عليه السلام من زيارته في الأربعين..وشدد على أن حكومة العراق الاتحادية أعلنت للسفارة الايرانية في بغداد بأنها لن تسمح للزوار الايرانيين وسائر الزوار الأجانب بالدخول للعراق والمشاركة في مراسم الأربعين وهذا يعني أن ملف زيارة الأربعين قد أغلق..



وتناقلت وسائل اعلام قبل عدة ايام فتح العراق منفذ زرباطية أمام الزوار الإيرانيين للدخول واداء مراسم الزيارة..لينفي بعدها محافظ واسط الخبر كاشفا عن تأجيل دخول الزائرين هذا العام عبر المنفذ..مبينا بان ما ينشر من أخبار عن فتحه أمام الزائرين غير دقيق إطلاقا..

