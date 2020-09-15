وفاة مدرب المنتخبات الوطنية لالعاب القوى متأثراً بمضاعفات كورونا

رياضة 2020-09-15 | 16:43 2,295 مشاهدة توفي مدرب المنتخبات الوطنية لالعاب القوى، محمد عبد الحسن متأثراً بمضاعفات اصابته بفيروس كورونا وفي هذا الصدد علق وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عبر صفحته على "فيسبوك" قائلاً: "ننعى الاوساط الرياضية وعائلة مدرب المنتخبات الوطنية بألعاب القوى محمد عبد الحسن الذي وافته المنية، اليوم". وتابع ان "عبد الواحد توفي بعد تعرضه لنوبة قلبية نتيجة اصابته بفايروس كورونا، ندعو الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان".

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