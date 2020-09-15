الحشد يعلن نتائج عملية 'الفتح المبين' لتطهير الصحراء الغربية

اعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الثلاثاء، عن نجاح عملية "الفتح المُبين" التي استمرت ثلاثة ايام لتطهير الصحراء الغربية.
وقال قائد العمليات قاسم مصلح في بيان تلقته الخليج 365، انه "بجهود ابطال الحشد الشعبي وطيران الجيش العراقي الابطال تم تدمير (11) مضافة للارهابيين والاستيلاء على عجلتين للعدو اضافة لاعتقال شخصين مطلوبان للقضاء واعتقال (7) اشخاص كمشتبه بهم خلال العملية".
واضاف مصلح "كما تم السيطرة على عدد كبير من العبوات والاحزمة الناسفة في احدى المضافات وكذلك السيطرة على مواد تصنيع العبوات اضافة لذلك العثور على اعتدة بمختلف انواعها للاسلحة الخفيفة والمتوسطة وايضا تم تمدمير كميات كبيرة من الوقود عُثر عليها داخل احدى المضافات وايضا العثور على مواد لوجستية للارهابيين".
واضاف مصلح "كما تم السيطرة على عدد كبير من العبوات والاحزمة الناسفة في احدى المضافات وكذلك السيطرة على مواد تصنيع العبوات اضافة لذلك العثور على اعتدة بمختلف انواعها للاسلحة الخفيفة والمتوسطة وايضا تم تمدمير كميات كبيرة من الوقود عُثر عليها داخل احدى المضافات وايضا العثور على مواد لوجستية للارهابيين".
واكد قائد العمليات أن "عمليات الحشد الشعبي مستمرة في عمليات التطهير والكمائن للعدو اذ نعمل على استراتيجية جديدة في القضاء على الارهابيين في صحراء الانبار الغربية".
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